Condizioni per i bonus acquisti e rogiti nel 2025: tutto quello che c’è da sapere

L’acquisto di un immobile rappresenta un momento cruciale nella vita di molti cittadini e le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali, come il sismabonus acquisti e il bonus casa acquisti, possono rendere questa esperienza ancora più vantaggiosa. Tuttavia, è fondamentale comprendere a fondo le condizioni necessarie per poter beneficiare di tali incentivi, soprattutto per quanto riguarda gli acconti versati nel 2024 e le tempistiche relative ai rogiti, che possono avvenire anche nel 2025.

Dettagli sui bonus acquisti

Il ...