Condominio, una mediazione contro le immissioni rumorose

La domanda

Vivo in un appartamento in condominio. Da circa tre anni, la proprietaria dell’appartamento sottostante il mio soffre di una patologia neurodegenerativa a causa della quale ha frequenti crisi di urla che durano tre/quattro ore. Purtroppo le crisi si presentano anche di notte, per cui mi sveglio spessissimo. Ho chiesto in continuazione ai figli di questa signora - che vivono altrove - di provvedere a risolvere la situazione, ma senza alcun risultato. Anche gli altri condòmini sono disturbati da queste crisi. Che cosa posso fare per risolvere la situazione?