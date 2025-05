Come tutelarsi se l’immobile è venduto da un donatario

La domanda Vorrei sapere quali tutele occorre adottare nel caso in cui si acquisti un appartamento proveniente da una donazione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 maggio 2025

Per prima cosa, occorre verificare se il donante sia ancora in vita. In caso negativo, occorre poi verificare se sono decorsi più di dieci anni dalla morte senza esperimento di azioni di riduzione da parte di eventuali legittimari lesi e, se tale lasso di tempo non è trascorso, sarà necessario che tutti i legittimari rinuncino all’azione di riduzione. Nel caso in...