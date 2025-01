Condominio in stallo senza la doppia maggioranza

La domanda

In un condominio io e mio fratello siamo proprietari per 390 millesimi e una nostra società possiede 277 millesimi, mentre i restanti 333 millesimi sono distribuiti tra quattro proprietari diversi. Vorrei sapere con quale criterio è prevista l’applicazione della maggioranza semplice, e qual è il criterio della maggioranza per teste e quote, dato che il più delle volte il nostro voto non ha peso, in quanto ci viene obiettato che siamo «2 contro 4».