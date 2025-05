Se i paramuri ostacolano l’accesso delle auto ai box

La domanda

La presenza di due paramuri in metallo, posti ai lati del portone del fabbricato, non permette più l’accesso agevole delle auto all’androne e, quindi, al box auto sito nel cortile, in quanto la larghezza attuale dei veicoli è aumentata rispetto al passato. Poiché si ritiene che tale inconveniente costituisca un pregiudizio al diritto del proprietario di godere del bene in modo pieno (articolo 832 del Codice civile), si domanda se, a spese del richiedente, il condominio può essere obbligato all’eliminazione degli ostacoli.