Consumi gas e contenimento spese: non si ferma la collaborazione tra Università di Padova e Anaci Padova

L’obiettivo resta quello di ridurre costi e inqinamento. Va in questa direzione la collaborazione costante tra Università di Padova e Anaci Padova. Sono migliaia i dati forniti all’ateneo, e nello specifico al professor Angelo Zarrella, coordinatore dei ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dati che continuano a essere analizzati e monitorati.

Dopo i consumi del gas per ogni condominio della città nel 2020, l’Anaci Padova ha fornito ai ricercatori universitari anche per gli anni 2021 e 2022 i dati via per via, civico per civico. Dati che hanno ridotto notevolmente la forbice. L’Anaci Padova è certa che il risultato finale contribuirà a fare chiarezza sul futuro contenimento energetico, indicando ora le strade da imboccare. Grazie ad una forte determinazione si è riusciti a recuperare, grazie alla collaborazione offerta AP Reti Gas Nord Est, anche per l’anno 2023 le quantità di gas fornite ad ogni singolo condominio della città.