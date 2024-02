Consumi riscaldamento: dal fornitore informazioni ogni bimestre al condominio

La domanda Con che lasso di tempo l’amministratore è tenuto ad aggiornare noi condòmini sui consumi di riscaldamento?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 26 febbraio 2024

Nessuna norma impone all’amministratore di relazionare i condòmini sul consumo della centrale termica comune, salvo ovviamente che in sede di approvazione del consuntivo e del preventivo annualmente o in caso di richiesta da parte dei condòmini (o dei consiglieri). Nulla vieta comunque all’amministratore di condominio di convocare un’assemblea straordinaria, in...