È un diritto del condomino accedere alla documentazione

La domanda

Sono appena finiti i lavori di ristrutturazione del tetto e delle facciate condominiali e, poiché il costo dei lavori, rispetto al preventivo della ditta, è passato dai 150mila euro iniziali ai 250mila finali, ho chiesto di prendere visione della documentazione di tali lavori, riferendomi in particolar modo alla parte relativa al direttore dei lavori, compresa la contabilità finale degli stessi. L’amministratore, invece di invitarmi, come chiesto, a visionare i documenti ed eventualmente a farmene estrarre copia, ha continuato a inviarmi via Pec (posta elettronica certificata) il solito pdf relativo alla contabilità redatta dalla ditta esecutrice, cosa che a me non serve. Dopo l’ennesima richiesta, egli, senza più rispondermi, ha fissato un’assemblea straordinaria per discutere con la direzione dei lavori la contabilità della ditta esecutrice. A questo punto ho chiesto la contabilità finale al direttore dei lavori, che tuttavia non intende fornirmela perché il suo interlocutore esclusivo è l’amministratore. Mi chiedo, quindi, quale senso abbia partecipare a un’assemblea senza avere alcun documento che mi consenta di controllare l’operato della ditta, del tecnico e dell’amministratore. Che cosa posso fare?