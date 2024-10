Crediti condominiali, decreto ingiuntivo e prova scritta

La sussistenza della prova scritta è il presupposto per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento. Tale condizione è di carattere generale e vale anche nel caso in cui il credito sia di natura condominiale.

Liquidità ed esigibilità del credito di denaro: due presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo

Tra i procedimenti sommari, il procedimento di ingiunzione è quello che consente al creditore il rapido riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro e rappresenta, per il condominio, lo strumento ordinario utilizzato dall'amministratore per ottenere dai morosi il versamento degli oneri condominiali, qualunque ne sia la fonte (ordinaria o straordinaria).

Il condominio, come qualsiasi altro creditore, non sfugge alle regole per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo...