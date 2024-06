Danno da lesione del possesso e inerzia del locatore tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 24 giugno 2024 è stato pubblicato il contributo di R.M. De Angelis, «Adempimento in forma specifica ex articolo 2932 Codice civile del contratto preliminare e giudicato esterno», a proposito di Cassazione 17 aprile 2024, n. 10374. È costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione...

