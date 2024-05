Dati notarili sulle compravendite 2023: calo del 7%, tracollo dei mutui

Pubblicato sul sito https://dsn.notariato.it/dsn l’ultimo Rapporto Dati statistici notarili (Dsn) 2023 relativo alle compravendite di immobili, mutui, donazioni e alle operazioni societarie. I Dsn vengono raccolti e elaborati sulla base dell’attività di tutti gli studi notarili sul territorio nazionale e sono pertanto dati reali, che rispecchiano le effettive transazioni poste in essere. Il 2023 registra in assoluto numeri in flessione rispetto al 2022, peraltro inferiori anche rispetto a ciascuno...

