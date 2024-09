Ddl Sicurezza. Confedilizia e Confabitare: bene gli interventi contro le occupazioni abusive

Associazioni di proprietari di immobili soddisfatti dall’approvazione delle misure contenute nel disegno di legge Sicurezza contro le occupazioni abusive. «Misure più efficaci»» le definisce in una nota il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa che in particolare, sottolinea: «effetti positivi potranno giungere dal procedimento per la reintegrazione nel possesso degli immobili previsto dal nuovo articolo 321-bis del Codice di procedura penale, che prevede – qualora l’immobile occupato...

