Dibattito aperto sui limiti della legittimazione passiva dell’amministratore di Giuseppe Marando

Una recente pronuncia ribadisce che non necessiti di autorizzazione assembleare per ogni azione da altrui promossa con attinenza alle parti comuni

A quanto pare non è bastata una pronuncia della Suprema corte a Sezioni unite per sopire la vecchia disputa sui limiti della legittimazione passiva dell'amministratore, nella multiforme varietà dei casi giudiziari che la vita di continuo propone costringendo il diritto a una affannosa rincorsa per inquadrarli nelle leggi che per necessità e rigore giuridico devono essere “generali ed astratte”.

Quando l'amministratore sta in giudizio

Partiamo dalle note premesse che l'amministratore è un mandatario con rappresentanza; che i suoi obblighi e poteri sono disciplinati in primo luogo dalla normativa condominiale e solo in via sussidiaria dalle norme sul mandato; che per la rappresentanza in giudizio la problematica è racchiusa nei primi due commi dell'articolo 1131 del Codice civile.

Il nodo cruciale è questo: per portare il condominio in giudizio o per difenderlo quando vi è trascinato da altri, l'amministratore ha sempre bisogno di una delibera autorizzativa dell'assemblea (con tutti gli adempimenti connessi: scelta del difensore, disamina del preventivo spese e delle informazioni sulla complessità dell'incarico)? A quest'apparentemente semplice domanda dovrebbe rispondere il suddetto articolo del Codice, che si scinde nelle due diverse ipotesi di legittimazione, attiva (1° comma) e passiva (2° comma).

Legittimazione attiva su temi specifici

Quella attiva non sembra presentare un percorso particolarmente difficoltoso, perché la prima parte dell'articolo in questione disegna gli ambiti di azione conosciuti come «competenze o attribuzioni autonome», cioè le materie nelle quali la legittimazione è automatica per disposto di legge (con salvezza degli ulteriori poteri aggiunti dall'assemblea o dal regolamento). Sarebbe troppo lungo enumerarle. Si può solo ricordare, in via esemplificativa, che i principali settori di autonomia (in gran parte indicati dall'articolo 1130 del Codice) riguardano: esecuzione delle delibere e del regolamento (Cassazione 17493/2014); disciplina dell'uso dei beni comuni (Corte d'Appello di Torino, 537/2020); riscossione dei contributi; compimento degli atti conservativi (Cassazione, 4711/2022); opposizione a decreto ingiuntivo dei creditori (Cassazione, 342/2023); recupero della documentazione presso l'amministratore cessato (Cassazione penale, 30297/2017); azioni risarcitorie, se la domanda risulta connessa o conseguenziale a una lite il cui oggetto rientra nella competenza autonoma dell'amministratore, come l'obbligo di conservazione delle cose comuni (Cassazione, 342/2023).

L'area di legittimazione passiva

Più problematica è l'individuazione dell'area di legittimazione passiva autonoma, per via della particolare formula usata nel secondo comma dell'articolo 1131 del Codice che così recita: l'amministratore «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio». Per un primo (e maggioritario) orientamento non occorreva alcuna delibera per resistere e proporre le necessarie impugnazioni qualunque sia il tipo di giudizio, purché concerna le parti comuni. Ma allora bisognerebbe approfondire il significato da riconoscere ad altre due disposizioni collegate: il terzo comma dello stesso articolo sull'obbligo dell'amministratore di dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione, a pena di revoca e risarcimento dei danni, e il quarto comma dell'articolo 1136 del Codice sulla necessità di approvare con maggioranza qualificata le liti non solo “attive” ma anche “passive” esorbitanti dalle attribuzioni dell'amministratore.

Un'altra tesi sosteneva, invece, che l'autonoma legittimazione passiva dell'amministratore può sussistere solo negli stessi casi della legittimazione attiva, al di fuori dei quali è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea. Il contrasto viene risolto da Cassazione, Sezioni unite 18331/2010 in una causa risarcitoria contro il condominio per infiltrazioni, dichiarata esclusa da quelle di autonoma legittimazione dell’amministratore. In parziale adesione alla seconda (e minoritaria) tesi sopra indicata, la Corte enuncia una soluzione di compromesso, che in breve si può riassumere così: in ogni causa promossa contro il condominio, l'amministratore può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole, specie in caso d'urgenza per evitare decadenze processuali.

Cosa richia l'amministratore improvvido

Se però l'oggetto non rientra fra quelli della sua legittimazione autonoma e non si è munito della necessaria autorizzazione, dovrà poi ottenere la ratifica dell'assemblea e produrre in giudizio la correlativa delibera (entro il termine concesso dal giudice), per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione o di impugnazione. Semplificando: i limiti alla legittimazione passiva rimangono e sono gli stessi che per la legittimazione attiva (primo comma dell'articolo 1131), ma la sanatoria può avvenire nel corso del processo. Va ricordato, infatti, che il giudice, se rileva un difetto di autorizzazione, deve assegnare un termine per la ratifica assembleare (articolo 182 del Codice di procedura civile). Naturalmente un amministratore “frettoloso” e improvvido rischia la revoca e altresì, se non dimostrata l'urgenza o l'utilità della resistenza giudiziale, anche di dover risarcire gli eventuali danni che venissero comprovati, come peraltro dispone il quarto comma dell'articolo 1131. Questo lo stato dell'arte quando già sembra di intravedere segni di ripensamento.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma

L'azione risarcitoria, che le Sezioni Unite avevano escluso dalla competenza autonoma dell'amministratore, viene invece qui ricondotta prima dalla stessa Cassazione (sentenza 2127/2021) e poi anche da una recente sentenza di merito (Corte d'appello di Roma 3912/2023), che però si spinge oltre. Era successo che dopo una causa per danni da allagamento subìti da un edificio attiguo, il condominio coinvolto aveva chiesto al Tribunale di condannare il revocato amministratore al risarcimento dei danni conseguenti (fra l'altro) alla mancata informazione sulla predetta lite. In sede di appello la Corte romana, con la sentenza citata, pur riconoscendo l'inadempimento dell'obbligo di informazione sulla causa pendente, ha rigettato la domanda di risarcimento (parzialmente riconosciuta in primo grado) perché il condominio non ha dimostrato i danni conseguenti, cioè che i condòmini in tal caso avrebbero intrapreso una diversa strategia difensiva che li avrebbe tenuti indenni dalla condanna al risarcimento danni provocati al confinante edificio.

La Corte, però, trae spunto dalle difese dell'amministratore appellante per tornare in pieno al vecchio e maggioritario indirizzo sulla totale legittimazione passiva autonoma dell'amministratore per ogni azione da altrui promossa che abbia attinenza alle “parti comuni”. Nella motivazione sono riportati ampi stralci di passate sentenze a sostegno della tesi che la legittimazione passiva dell'amministratore non incontra limiti, e quindi non necessita di autorizzazione assembleare, allorchè le domande proposte contro il condominio riguardino le parti comuni dell’edificio.

Due gli assiomi fondamentali che si ricavano dalla sentenza:

1) le limitazioni all'autonomia dell'amministratore in sede di rappresentanza giudiziale riguardano solo la legittimazione “attiva” di cui all'articolo 1131, primo comma;

2) anche le azioni di risarcimento danni e qualunque altra attenga alle “parti comuni” consentono l'automatica legittimazione “passiva”.