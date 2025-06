Lavori a cavallo, il blocco dell’Enea complica il 730

C’è una ricaduta immediata che il ritardo nell’attivazione del portale Enea sta avendo per molti contribuenti nella presentazione delle dichiarazioni. Per i lavori iniziati nel 2024 e chiusi quest’anno la comunicazione all’agenzia per l’efficienza energetica è, infatti, un adempimento impossibile da completare che, però, sta complicando il 730.

Portale ancora fermo

L’invio dei dati all’Enea è obbligatorio, per utilizzare l’ecobonus, entro 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori. Quest’anno, però, il portale dedicato...