Due anni per rivendere la vecchia "prima casa"

La principale novità recata dalla legge di Bilancio 2025 sulla specifica agevolazione prevede l'incremento da uno a due anni del termine per rivendere l'abitazione preposseduta, a seguito del nuovo acquisto immobiliare, al fine di non perdere i benefici fiscali. Nulla cambia, invece, per la fruizione del credito d'imposta sul riacquisto entro l'immutato termine di un anno.