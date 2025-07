Il Condominio nelle Corti di Merito

La sentenza in commento si occupa della c.d. "multiproprietà", termine con cui si indica una particolare forma di proprietà immobiliare il cui godimento sullo specifico immobile viene distribuito tra vari proprietari, solitamente in frazioni annuali quantificate in proporzione alla quota di comproprietà ed avente ad oggetto case destinate alle vacanze. In altri termini, il multiproprietario ha la facoltà di utilizzare (a turno con gli altri multiproprietari) la medesima unità immobiliare, la quale è sottoposta ad un duplice e permanente vincolo: deve conservare la destinazione turistico-residenziale e non può essere fatta oggetto di divisione.