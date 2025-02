È formale l’errore sull’anno nel modello per lo sconto

La domanda La fattura per il secondo Sal (stato avanzamento lavori) di un intervento, eseguito in un minicondominio e agevolato con il sismabonus, è stata emessa nel 2023. La successiva comunicazione, relativa all’opzione per lo sconto in fattura, riporta - erroneamente - come anno di sostenimento della spesa il 2022. Si tratta di un errore sostanziale? Oppure è un errore formale e, quindi, è correggibile mediante comunicazione all’agenzia delle Entrate, con posta elettronica certificata?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 febbraio 2025

Dando per scontato che la comunicazione di cui si discute sia stata inviata tempestivamente, l’errore materiale di compilazione del modello descritto può dirsi “formale”, e la comunicazione in oggetto non appare meritevole di essere annullata, alla luce delle seguenti considerazioni. La circolare 33/E/2022 distingue gli errori di compilazione dei dati delle comunicazioni...