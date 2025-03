Lo spurgo è a carico di chi fruisce degli scarichi fognari

La domanda Sono proprietario di tre posti auto in un’autorimessa interrata, situata sotto un immobile, del quale non sono condomino. L’autorimessa non ha collegamenti elettrici o idraulici in comune con il condominio, essendo stata realizzata in un secondo momento. L’accesso pedonale all’autorimessa avviene da una scala esterna al condominio, posta su un lastrico solare prospiciente l’ingresso dell’immobile, mentre l’accesso carraio avviene da una rampa con ingresso direttamente dalla strada. Gli scarichi dei bagni del condominio sovrastante passano, tuttavia, sotto il lastrico e, quindi, sopra il soffitto dell’autorimessa. Quando si intasano, devono essere spurgati e l’amministratore addebita i costi di queste onerose operazioni di spurgo anche a chi è proprietario dei soli posti auto, sostenendo che si tratta di “spese per le parti comuni”. A chi devono essere addebitati i costi di tali operazioni di spurgo? Ai condòmini proprietari delle abitazioni servite dagli scarichi, oppure anche ai proprietari dei soli posti auto dell’autorimessa?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 marzo 2025

Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), nel caso in questione le spese per lo spurgo degli scarichi fognari degli appartamenti non possono essere addebitate ai condòmini proprietari dei soli box/posti auto. Tanto più che l’autorimessa è stata costruita successivamente all’edificio condominiale e non ha impianti ...