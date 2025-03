L’assemblea non può ridurre una singola quota di spesa

La domanda In seguito a un difetto dell’impianto di riscaldamento, ben documentato, si deve riconoscere a un condomino, danneggiato da tale difetto, uno sgravio sulla spesa da lui dovuta. Con quale quorum si può approvare questo sgravio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 marzo 2025

È necessario premettere che il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, del diritto a non corrispondere per intero la quota di spese condominiali in caso di un disservizio (Tribunale di Treviso, 24 dicembre 2003); infatti, il pagamento degli oneri condominiali trova causa nella disciplina del condominio, e non in un rapporto contrattuale che obblighi...