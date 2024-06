È possibile ottenere un’autorizzazione sismica postuma per la sanatoria di interventi irregolarmente realizzati?

Ottenere un’autorizzazione sismica postuma per sanare interventi irregolarmente realizzati è una procedura complessa, ma possibile. Ecco quali sono i limiti e le condizioni essenziali per regolarizzare la tua situazione edilizia nel rispetto delle normative vigenti in materia sismica.

L’autorizzazione sismica: evoluzione normativa ed ambito di applicazione

L’autorizzazione sismica è quell’atto di assenso da acquisire in via preventiva rispetto all’esecuzione di opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) in zone di rischio sismico. La disciplina di riferimento è contenuta negli 93, 94 e 94bis d.P.R. n. 380/2001, oltre che dalle disposizioni regionali di riferimento (nella Regione Lazio, ad esempio, si fa riferimento anche al Regolamento Regionale n. 26/2020).

L’istanza per ottenere l’autorizzazione sismica deve essere presentata in via...