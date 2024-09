Eliminazione barriere, negata l’Iva al 4% in assenza dei requisiti del 1989

Le recenti contestazioni delle Entrate sull’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria e non agevolata per alcuni interventi di abbattimento delle barriere architettoniche si aggiungono alla stretta normativa sulle possibilità di cessione e sconto in fattura.

Per le cessioni di beni (poltroncine, piattaforme elevatrici, eccetera) e le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche trova applicazione l’aliquota Iva agevolata...