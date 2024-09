Energia: Terna, ad agosto fabbisogno +8,1%, più alto di sempre del mese

Secondo i dati diffusi da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel mese di agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 27,5 miliardi di kWh, in crescita dell’8,1% rispetto ad agosto 2023. Si tratta del dato più alto di sempre per il mese di agosto conseguenza delle temperature eccezionalmente alte che hanno causato un utilizzo sempre più massiccio degli impianti di climatizzazione. Tale fenomeno, combinato con l’aumento dei consumi del settore dei...

