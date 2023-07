Focus del venerdì: il condominio non può usucapire, condannato a lite temeraria di Rosario Dolce

Il condominio non è fornito di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condòmini, ma deve considerarsi un mero ente di gestione, per cui la titolarità dei beni - siano essi in proprietà individuale oppure in proprietà comune - è affare che attiene esclusivamente alla sfera giuridica dei singoli. Quindi, il condominio e, per esso, l'amministratore non può chiedere che si accerti in giudizio in suo favore l'acquisto per usucapione, né può far valere un tale acquisto al posto dei partecipanti al condominio. Ciò è quanto ha stabilito il Tribunale di Palermo, con sentenza 3440/2023 dell'11 luglio 2023.

Gli atti conservativi dell'amministratore sulle parti comuni

A tal riguardo è stato argomentato che nel nostro ordinamento giuridico il diritto di agire in giudizio o il diritto all'azione viene affermato all'articolo 24 Costituzione («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e all'articolo 2907 Codice civile («alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte»).

La legittimazione ad agire spetta, pertanto, al titolare del diritto oggetto di tutela, e, come noto, in base all'art. 81 c.p.c.: “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Ora, l'articolo 1117 Codice civile, intitolato «Parti comuni dell'edificio» indica ciò che è oggetto di proprietà comune - e non di proprietà del condominio - tra i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.

Inoltre, l’articolo 1130 Codice civile al numero 4) specifica, tra le attribuzioni dell'amministratore, quello di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, le quali, sotto il profilo dominicale - come detto -, sono in comproprietà dei proprietari delle singole unità immobiliari. Sulla scorta di ciò, il giudice palermitano ha concluso affermando che il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, non può essere proprietario/intestatario di beni immobili e/o mobili, né l'amministratore di condominio è titolare di un potere di sostituzione processuale o di legittimazione straordinaria (articolo 81 Codice procedura civile) dei singoli condòmini.

L'amministratore non può usucapire il bene

Detto in altri termini: «la domanda di usucapione del diritto di proprietà, quale modo di acquisto a titolo originario, spiegata dall'amministratore di un condominio nei confronti di un terzo, non può essere esercitata in un giudizio in nome proprio, atteso che l'eventuale usucapione del diritto di proprietà delle aree apparterrebbe ai singoli condòmini, attenendo detta domanda alla titolarità dei beni e non mirando alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione».

Proprio per questo – in conclusione - l'esercizio dell'azione di usucapione è stata ritenuta e qualificata come esorbitante dai poteri deliberativi dell'assemblea e da quelli rappresentativi dell'amministratore, e in sé, entrambe le circostanze, sono state considerate talmente rilevanti e lapalissiane che il condominio è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte convenuta per lite temeraria, a norma dell'articolo 91 Codice procedura civile, oltre che per la rifusione delle spese legali del giudizio.