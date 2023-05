Focus del venerdì: per l’appalto finito male responsabilità graduata tra appaltatore e direttore lavori di Rosario Dolce

Il primo è tenuto a controllare il secondo pertanto ha una maggiore responsabilità: il 70% rispetto al 30% del direttore dei lavori

Il condominio quale committente dei lavori per la manutenzione straordinaria dell'edificio è in grado di far valere la responsabilità solidale tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, nel caso di lavori mal progettati ed eseguiti malamente, seppure questi ultimi tra di loro abbiano gradi di colpa differenti, da valutare caso per caso. Lo dice il Tribunale di Milano con la sentenza 3359 del 27 aprile 2023.

I fatti di causa

Il caso da cui prende spunto la controversia è un classico appalto di lavori edili per ...