Fondo speciale, videosorveglianza e spese per l'ascensore tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

In Diritto e pratica condominiale 24 luglio 2023 è pubblicato l'articolo «Dubbi interpretativi sul fondo speciale per la manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale». Si parla dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, Codice civile. Il contributo analizza gli interrogativi che ancora di frequente si pongono nel dibattito su tale istituto: cosa si intende per «obbligatoria costituzione», se la delibera che non costituisca il fondo speciale sia valida, annullabile o nulla, quali sono gli interessi preservati dal fondo speciale.

Si segnala l'intervento, al solito puntuale, di P. Marzotti, Nullità della delibera di autoliquidazione del danno, in Diritto e pratica condominiale 25 luglio 2023, a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Roma. Il singolo condomino certamente risponde verso gli altri condòmini dei danni alle parti comuni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva; tuttavia, fino a quando quel partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilità o la stessa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, ma deve limitarsi a ripartire tra tutti i condòmini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l’amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato (Cassazione 26360/2017; Cassazione 10053/2013; Cassazione 7890/1999).

In Diritto e pratica condominiale 26 luglio 2023, può apprezzarsi il commento di C. Belli, Le «clausole arbitrali» del regolamento condominiale e il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, a corredo dell'ordinanza della Cassazione 21329 del 2023, sulla portata della clausola compromissoria relativa alle controversie connesse all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento condominiale e alla sua operatività anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall'amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall'assemblea, ai sensi degli articolo 1130, n. 3, Codice civile e 63, comma 1, disposizioni attuative Codice civile.

G. Giandolfo, La mancata nomina del presidente e del segretario dell'assemblea, in Diritto e pratica condominiale 27 luglio 2023, ha svolto alcune osservazioni su una sentenza della Corte d'appello di Milano. Quanto alle modalità di partecipazione e di celebrazione, alle deleghe, alla redazione del verbale ed ai compiti dell'amministratore e del presidente, nell'ambito dell'assemblea condominiale, si veda la sentenza 22 luglio 2022 numero 22958 della Cassazione.

In Diritto e pratica condominiale 28 luglio 2023, S. Panu, L'impianto di videosorveglianza tra tutela della privacy e diritto alla sicurezza, ha pregevolmente esaminato una sentenza del Tribunale di Prato in argomento. Al riguardo, si veda già G. Bile, Sistemi di videosorveglianza e principio di trasparenza: i cartelli devono indicare con precisione il titolare e le finalità del trattamento, in Diritto e pratica condominiale 9 dicembre 2022.

Infine, in Diritto e pratica condominiale 31 luglio 2023, si legge l'ottimo commento di G. Di Rosa, Maggiorazione delle spese di ascensore per le unità immobiliari adibite ad ufficio: nullità della delibera costitutiva e ‹‹nullità derivate››, a proposito di Cassazione 20888 del 2023. La pronuncia affronta i temi della deliberazione dell'assemblea approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di ascensore, dell'invalidità di tale delibera e di quelle successive che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio di riparto e delle conseguenze dell'annullamento di un rendiconto in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi seguenti.