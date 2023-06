Garante condominio e Osservatorio nazionale condomìni insieme per l’innovazione e la sicurezza

Attraverso indagini psicologiche e lo studio delle dinamiche sociali, le associazioni mirano a comprendere meglio le sfide che le famiglie affrontano quotidianamente

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Garante Condominio, l’associazione che tutela e studia le necessità dei condomìni in tutta Italia attraverso progetti di ricerca psicologica e sondaggi, annuncia l’avvio di un nuovo e ambizioso progetto di ricerca. In questa importante iniziativa, comunica una nota, Garante Condominio potrà contare sul sostegno dell’Osservatorio nazionale condomìni, ente specializzato nel monitoraggio delle nuove direttive in materia di condominio con un forte focus sulla sicurezza orientata al condominio e agli immobili di privati e famiglie.

Dopo il disastro catastrofale in Emilia Romagna si è acceso il tema della sicurezza e delle coperture assicurative sui fabbricati e sulle abitazioni delle famiglie. Da quanto successo, è stato evidente lo sforzo di collaborazione e vicinanza che gli abitanti delle aree interessate hanno dimostrato, mettendo in luce la predisposizione premiante delle persone nel lavorare insieme per un obiettivo comune in un momento critico.Il tema della collaborazione e della sicurezza è più che mai fondamentale , oggi e non può essere trascurato.

Garante Condominio, da sempre impegnato nello studio delle esigenze dei condomìni italiani, ha deciso di avviare questo nuovo progetto di ricerca al fine di approfondire le problematiche che riguardano il mondo condominio e promuovere un’innovazione di concetto. Attraverso approfondite indagini psicologiche svolte in collaborazione con Osservatorio nazionale condomìni e lo studio delle dinamiche sociali, le associazioni mirano a comprendere meglio le sfide che le famiglie affrontano quotidianamente.Con grande soddisfazione, Garante Condominio ha ottenuto il supporto dell’Osservatorio, che si è reso disponibile a collaborare attivamente con l’associazione in questo progetto di ricerca.

Garante condominio e Osservatorio nazionale invitano tutti gli amministratori, i condòmini e gli operatori del settore a seguire con attenzione l’evoluzione di questo progetto di ricerca, in quanto potrebbe rappresentare un’importante opportunità per comprendere meglio le problematiche del mondo condominio, contribuire alla loro risoluzione e dare una spinta innovativa di processi e concetti già attuata da altri paesi in Europa e nel mondo.