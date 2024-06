Gli elementi essenziali per definire i rendiconti

La domanda Ad aprile 2024 è stato emanato un importante aggiornamento della norma Uni 10801 del 2016, «Attività professionali non regolamentate - Amministratore di condominio - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità». Quali sono gli impatti più importanti e immediati nella gestione condominiale di questo aggiornamento, con particolare riferimento agli standard contabili nei rendiconti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 giugno 2024

I requisiti per l’esercizio della professione di amministratore di condominio sono primariamente affidati a norme codicistiche (Codice civile e disposizioni di attuazione del Codice stesso), al Dm Giustizia 140/2014, alla legge 4/2013 (sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi) e - relativamente ai propri iscritti - agli statuti, ai regolamenti e ai codici...