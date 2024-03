I 40 anni de L’Esperto Risponde: le regole sui vincoli sono applicabili anche nel supercondominio

La domanda Il mio fabbricato fa parte di un più ampio supercondominio alla cui assemblea partecipano naturalmente i soli rappresentanti delegati di ogni singolo condominio. Il limite di deleghe previsti dalla legge per cui il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale vale anche per il supercondominio? In tal caso, superato il limite, si dovrebbero nominare più delegati per lo stesso condominio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 marzo 2024

In applicazione dell’articolo 67, comma 1, Disposizioni attuative Codice civile nel valutare il quinto degli aventi diritto, il parametro all’interno del contesto del supercondominio non deve essere quello dei singoli palazzi, ma dell’intero complesso. L’operazione da svolgere al fine di valutare il rispetto del limite di delega, quindi, non è in rapporto agli abitanti...