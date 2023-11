Il condominio risponde delle infiltrazioni dovute a lavori omessi e/o inadeguati di Luca Bridi

È tenuto altresì ad eliminarne ed a risarcire i danni patrimoniali, non patrimoniali e da lucro cessante









La responsabilità del condominio per i danni lamentati dal proprietario di un immobile da infiltrazioni di acqua piovana, è pacifica, laddove provengano da parti comuni dell’edificio a causa della cattiva manutenzione del fabbricato, dell’omessa realizzazione di opere di natura conservativa delle parti comuni, ovvero della mancata adozione da parte dell’assemblea delle determinazioni di competenza in materia di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. ( Tribunale Crotone, 02 settembre 2020, n.727; Corte appello L’Aquila, 16 aprile 2021, n.606).

In tali termini si è, altresì, espressa la Suprema corte (tra le altre Cassazione 2482/2018), la quale ribadisce che «la responsabilità ex articolo 2051 Codice civile postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo» (Cassazione sentenza 13595/2021). Trattandosi di illecito permanente ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione, il dies a quo non coincide con quello in cui si manifesta l’infiltrazione, ma in quello della sua definitiva cessazione (Cassazione sentenza 3314/2020).

La pronuncia più recente

Nel caso specifico del Tribunale di Crotone il problema della infiltrazione deriva da diverse cause. L’acqua si infilava dal canale di gronda non sigillato ed in parte mancante. Dalle diffuse lesioni dell’intonaco delle pareti esterne. Dalle mancate sigillature degli elementi in facciata.

Percià la domanda deve essere accolta, con conseguente condanna del condominio convenuto ad eseguire i lavori e, in particolare:

1) intervento di manutenzione straordinaria sul tetto;

2) risanamento dei canali di gronda, realizzando prima uno strato protettivo di guaina bituminosa impermeabile, sul quale dovrà essere posta in opera una scossalina protettiva, in lamiera zincata o in rame, in grado da garantire la perfetta tenuta all’acqua, consentendone un rapido deflusso attraverso il discendente pluviale;

3) intervento di manutenzione straordinaria sulle facciate dell’edificio, al fine di realizzare una corretta protezione delle stesse, provvedendo, in primis alla radicale rimozione di tutto l’intonaco esistente.

La pronuncia del Tribunale di Catanzaro

La responsabilità del condominio trova ampia conferma in altre due pronunce, singolare quella emessa dal Tribunale di Catanzaro (1076/2023). In questo caso le infiltrazioni aveva prodotto un danno biologico ai minori residenti nell’immobile. Accolta la domanda di risarcimento dei genitori del danno alla salute prodotto ai figli minori. La Ctu medico-legale esperita in corso di causa accertava che i minori erano affetti da rino-congiuntivite allergica e broncospasmo recidiva a causa delle muffe e dell’umidità presenti nell’abitazione.

È dimostrato che l’esposizione alle muffe e/o umidità domestica si associa alla maggiore prevalenza di sintomi respiratori, asma e danni funzionali respiratori. Si evidenziava, a tal proposito, che in una recente pronuncia la Suprema corte aveva affermato che «Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale» (Cassazione civile 1823/2023).

Ed invero, il danno alla salute può essere definito come un danno dinamico relazionale che corrisponde al radicale sconvolgimento della dimensione della vita quotidiana, di quel rapporto dell’essere umano con la realtà esterna. Infatti, il danno alla vita di relazione non è affatto un danno diverso dal danno biologico. La lesione della salute risarcibile consiste proprio nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa (così, Corte di appello di Napoli del 07 febbraio 2023, n. 503).

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 Codice civile costituisce espressione del più generale potere di cui all’articolo 115 Codice procedura civile. Per questi motivi il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della domanda attrice, condannava il condominio al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori, liquidato in via equitativa nell’importo complessivo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun minore), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le decisioni del Tribunale di Bergamo e di quello di Napoli

Il Tribunale di Bergamo con sentenza 1743 2023 ha individuato, invece, la causa delle infiltrazioni d’acqua in un difetto di impermeabilizzazione del terrazza sovrastante all’attrice. Dalla consulenza espletata nel corso del giudizio emergeva che le condizioni dell’appartamento, così come accertate e documentato non erano compatibili con il normale utilizzo dell’unità immobiliare. Secondo la giurisprudenza di legittimità vi è con corso di responsabilità per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante il lastrico solare fra il proprietario esclusivo di quest’ultimo e il condominio, salva prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (Cassazione sezioni unite 9449 del 2016; conforme Cassazione 3239 del 2017).

Nel caso di specie l’attrice allegava la perdita del godimento sia diretto che indiretto del bene, avendo lamentato sia l’impossibilità di godere in via diretta che la perdita della possibilità di conseguire le utilità normalmente ricavabili dalla locazione. Trattandosi di una liquidazione equitativa si applicava da parte del Tribunale di Bergamo una riduzione per la tassazione che sarebbe stata necessariamente applicata sul reddito ricavato dall’immobile (imposta sostitutiva pari almeno al 21%).

Il danno da lucro cessante

Allo stesso modo il Tribunale di Napoli con sentenza 2192/2023 ribadiva gli stessi principi enunciati in riferimento alle infiltrazioni dai lastrici solari nell’abitazione sottostante. Pertanto, si condannava il condominio ai lavori di rifacimento delle strutture murarie dell’immobile, oltre al rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. Allo stesso modo trovava accoglimento la domanda di condanna del condominio al risarcimento del danno da lucro cessante, cosiddetto danno figurativo da mancato godimento dell’immobile.

In tal senso, la quantificazione del risarcimento veniva stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, mediante ricorso al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite (tra le altre Cassazione 18740/2019; Cassazione 20545/2018). Gli attori facevano riferimento al valore locatizio dell’immobile indicando il periodo a partire dal quale non hanno potuto usufruire dello stesso.