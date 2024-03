I 40 anni de L’Esperto Risponde: la spesa per la sostituzione della caldaia dipende dalla comproprietà, non dall’utilizzo

La domanda

Vivo in un condominio di 14 unità abitative e sono distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento da 3 anni, dopo aver prodotto certificazione idonea. Contribuisco alle spese di manutenzione della centrale termica condominiale così come alla quota involontaria di dispersione. Recentemente è stata sostituita la centrale termica condominiale con una di nuova generazione, ed ho contribuito alla spesa di sostituzione ed installazione per la quota dei miei millesimi (circa 6000 euro in totale). Vorrei sapere se è corretto contribuire in quota parte nella misura relativa ai millesimi di mia proprietà (di fatto sono quello che paga di più) o il conteggio, considerato il mio non utilizzo della nuova centrale, deve essere eseguito diversamente?