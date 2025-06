I compensi legati a lavori su facciata e ballatoi

La domanda

In un condominio “di ringhiera” sono stati eseguiti lavori su facciate e ballatoi, utilizzando due tabelle millesimali diverse per ripartire le spese. Per la facciata sono considerati anche i garage e i ripostigli ubicati nei seminterrati; per i ballatoi, invece, i locali seminterrati non sono stati conteggiati, mentre sono stati aggiunti appartamenti che utilizzano gli stessi ballatoi, ma non hanno in comune le facciate ristrutturate. I computi metrici dei lavori effettuati sono stati separati tra facciate e ballatoi, ma i compensi del tecnico, come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, e dell’amministratore sono stati calcolati in percentuale (rispettivamente 10 e 5 per cento) sull’intero importo e ripartiti con la tabella utilizzata per le facciate. La tabella creata per i camminamenti è stata utilizzata per la sola ripartizione dei lavori edili. L’amministratore dice che tale riparto è corretto; i condòmini, invece, chiedono che per ogni lavoro le competenze vengano ripartite utilizzando entrambe le tabelle, come fatto per i lavori. Inoltre, il compenso del tecnico è stato calcolato sull’imponibile dei lavori, mentre quello dell’amministratore è stato calcolato sul totale dell’importo pagato, comprensivo di Iva. Che cosa ne pensa l’esperto?