I controsoffitti: vantaggi, tipologie e soluzioni

Negli ultimi due decenni, negli spazi di lavoro e soprattutto negli edifici per uffici, abbiamo assistito a una grandissima diffusione delle pavimentazioni sopraelevate e di svariate tipologie di controsoffitti. Queste sistemi offrono molteplici vantaggi e oggi costituiscono una tipologia di soluzioni per gli spazi di lavoro imprescindibile in qualunque contesto. L'articolo affronta in maniera dettagliata il tema e propone una organica catalogazione, evidenziando le specifiche caratteristiche dei controsoffitti.