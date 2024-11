I due quorum per decidere sui lavori di notevole entità

La domanda

Vorrei una delucidazione sui valori millesimali necessari per approvare una delibera assembleare riguardante lavori di manutenzione straordinaria di grossa entità. In un condominio di 35 proprietà, con diversi valori millesimali, sono presenti all’assemblea, in seconda convocazione, 21 condòmini per un totale di 606 millesimi; l’assemblea è, quindi, regolarmente costituita. Votano a favore dei lavori da realizzare 15 condòmini, per un totale di 400 millesimi. Secondo il Codice civile, per deliberare lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità sono necessari i voti della maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, ossia la metà del valore del condominio. Vorrei sapere se i 500 millesimi si riferiscono al valore totale del condominio di 35 condòmini (e in tal caso la delibera non avrebbe raggiunto il quorum), oppure ai 500 millesimi dei 21 intervenuti, cioè la metà di 606 millesimi (303 millesimi), e in tal caso la delibera sarebbe approvata.