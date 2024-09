I lavori su parti condominiali si decidono in assemblea

La domanda

In un condominio c’è una zona comune destinata a giardino e, in parte, a posti auto esterni condominiali. Sotto questa zona ci sono alcuni box di proprietà esclusiva (cinque box sotto il giardino e due box sotto i posti auto esterni) e un’area di manovra di proprietà comune. Già dal 2022, si sono verificate diffuse infiltrazioni sia nei box sia negli spazi comuni. Alcuni proprietari hanno chiesto un preventivo a una ditta specializzata per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della sola zona del solaio sotto il giardino (la parte che copre cinque box), tralasciando quella sotto i posti auto (che copre gli altri due box). La proposta della ditta non è stata deliberata in assemblea, ma soltanto sottoscritta dalla maggioranza dei proprietari, i quali ora chiedono di dare incarico alla ditta per l’effettivo inizio dei lavori per urgenza. I due proprietari dei box situati sotto i posti auto si rifiutano di firmare, volendo discutere la spesa in assemblea. Alla luce della situazione, l’amministratore ritiene che la decisione debba essere deliberata dall’assemblea e che non si possa affidare l’incarico con la sola firma del preventivo. Ha ragione?