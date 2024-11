I limiti al diritto di voto del condomino moroso

La domanda

Un condomino moroso perde il diritto di voto in assemblea? Se può votare, vi sono specifici argomenti o materie dell’ordine del giorno sulle quali tale suo diritto è escluso o limitato? Per esempio, in caso di delibera per l’approvazione del piano di rientro proposto dal condomino moroso oppure dell’importo del debito pregresso oltre il quale si chiede all’amministratore di attivare senza indugio la procedura di recupero, si profila un conflitto di interessi per cui il diritto di partecipare alla votazione è escluso o limitato?