I mercoledì della privacy: la mediazione in ambito condominiale, tra riservatezza e privacy

Il rispetto dei dati sensibili riguarda non solo l’Organismo di mediazione ma anche il mediatore che svolgerà il singolo incarico e che deve essere nominato responsabile del trattamento dal medesimo organismo

La mediazione è istituto obbligatorio nel caso di contenzioso in ambito condominiale. Il condomino che instaura un contenzioso si deve rivolgere necessariamente prima al mediatore. Quali sono le tutele che deve pretendere in relazione alla riservatezza dei dati personali o sensibili che mette a disposizione dell’organismo di mediazione? Innanzitutto, occorre precisare la profonda differenza che vi è tra riservatezza e privacy, che si palesa in maniera evidente in questa materia.

Riservatezza e privacy

Quando si parla di riservatezza in ambito di mediazione, deve prendersi in considerazione innanzitutto l’articolo 9 del Dlgs 28/2010, il quale sancisce il dovere di riservatezza all’interno del procedimento di mediazione che deve essere rispettato da chiunque presta la propria opera o servizio nell’organismo di mediazione, nonché da tutti i soggetti che partecipano al procedimento. Le dichiarazioni che vengono rese durante il procedimento e tutte le informazioni che vengono acquisite, e di cui i soggetti partecipanti alla procedura vengono a conoscenza, non possono essere rivelate perché coperte dalla riservatezza.

Sul mediatore poi l’obbligo di riservatezza ricade anche nella gestione della procedura che va ad espletare, laddove si consideri che lo stesso deve spesso effettuare sessioni separate tra le parti, nelle quali ascolta le ragioni di una sola di esse. In quest’ultimo caso, il mediatore è tenuto a rispettare la riservatezza nei confronti delle altre parti in merito alle dichiarazioni e informazioni apprese dalla parte nell’ambito della sessione separata.

Non divulgabili le dichiarazioni rese in mediazione se è fallita

Il successivo articolo 10 rinforza la riservatezza sulle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione. Infatti, quando la mediazione non ha successo e le parti decidono di demandare la decisione ad un giudice, le dichiarazioni rese e le informazioni apprese nel corso della procedura di mediazione non possono essere utilizzate in sede di processo.

Né sul contenuto delle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione può considerarsi ammessa la prova per testimoni o il deferimento del giuramento decisorio, tantomeno da parte del mediatore al quale si estende l’applicazione dell’articolo 200 del Codice di procedura penale che tutela il segreto professionale a meno che non sia la legge ad obbligarli a testimoniare.

Anche l’articolo 103 del Codice di procedura penale si considera applicabile ai mediatori e, quindi, per tutelare la riservatezza degli uffici dell’avvocato, si prevedono limiti alle ispezioni, alle perquisizioni e il divieto di sequestrare carte e documenti, a meno che non costituiscano corpi del reato.

La privacy sul dato personale

Ma la tutela del condòmino nella mediazione si ferma alla riservatezza del mediatore o necessariamente deve trovare anche le sue basi nel diritto alla tutela del dato personale? Il Garante privacy è intervenuto sulla materia poco dopo l’entrata in vigore della norma sulla mediazione, in quanto in essa, capita spesso di effettuare non solo l’uso dei dati personali ma anche di tipo sensibile (ad esempio richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad esempio dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

Così, nel Registro dei provvedimenti numero 161 del 21 aprile 2011, pubblicato dall’Autorità il 04 maggio 2011, si specifica che per essere in regola con la normativa sul trattamento dei dati personali, gli organismi di mediazione dovranno rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall’Autorità in cui furono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne e altro) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l’interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata).

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione. La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il ministero della Giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati. Queste specifiche, possono oggi considerarsi come essenziali per non incorrere in sanzioni.

Non trattabili i dati sensibili relativi ai terzi

Così, deve considerarsi che i dati sensibili non possono essere diffusi. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un’attività svolta per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. In tal caso, il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione mentre, i dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per l’attività di mediazione.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Questi dati, di natura sensibile, inoltre, possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attività di mediazione e, a tal fine, è richiesto dal Garante che vengano effettuati controlli periodici per verificare la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati.

La nomina di un Dpo

L’adeguamento dell’Organismo di mediazione poi, deve essere accompagnato da quello del mediatore che svolgerà il singolo incarico e che deve essere nominato responsabile del trattamento dal medesimo organismo. Non solo, la mole di dati sensibili che l’organismo di mediazione andrà a trattare, lascia anche propendere per la necessità a che, quest’ultimo, proceda a nominare un Dpo o Responsabile della Protezione dei dati ex articolo 37 Gdpr.