Il termine per impugnare la delibera e la sospensione per effettuare la mediazione di Gianpaolo Aprea

Ai fini del rispetto dei 30 giorni occorre tener presente la data in cui la domanda è stata ricevuta dalla controparte e non la data di deposito della mediazione









Il caso su cui ci soffermiamo è trattato dal Tribunale di Napoli sentenza numero 8025/2023.

La vicenda processuale

Un condomino ha impugnato la delibera assembleare del proprio condominio lamentando di aver ricevuto tardivamente l’avviso di convocazione. Ha precisato, di non aver partecipato all’assemblea e di aver ricevuto copia del relativo verbale in data 23 dicembre 2020. Il convenuto condominio ha eccepito in giudizio la decadenza dall’impugnazione, in quanto non proposta nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1337 Codice civile.

In particolare, ha evidenziato che la domanda di mediazione, sebbene depositata tempestivamente presso l’organismo di conciliazione, è stata inviata solo in data 10 febbraio 2021 ed è stata ricevuta il giorno successivo; ben oltre, quindi, il termine di decadenza previsto dalla legge. Tale eccezione sollevata dal condominio per il Tribunale di Napoli è fondata.

La decisione

Il Tribunale partenopeo precisa che le Sezioni unite della Suprema corte, con la sentenza 4806/2005, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla questione se la mancata convocazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, anche a un solo condomino, comportasse nullità o annullabilità della delibera, hanno disatteso l’orientamento tradizionale, affermando che «la mancata comunicazione, a taluno dei condòmini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto (decorrente, per i condòmini assenti, dalla comunicazione, e, per i condòmini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio».

Dunque, in tema di condominio, la violazione delle prescrizioni in ordine alla convocazione dell’assemblea integra una causa di annullamento e non di nullità della delibera.

La tempestività dell’impugnazione

Rispetto alla fattispecie concreta, considerato che il verbale assembleare del 30 novembre 2020 è stato comunicato alla condomina (assente in assemblea) il 23 dicembre 2020, resta da stabilire se ai fini della tempestività dell’impugnazione occorra tener presente, quale termine finale, la data di deposito della domanda di mediazione del 29 dicembre 2020 ovvero quella del 10/11 febbraio 2021 in cui la domanda è stata inviata e successivamente ricevuta dal condominio.

Per il Tribunale di Napoli l’inequivoco dato letterale dell’articolo 5, comma 6, del Dlgs 28/2010 che individua il termine di interruzione / sospensione della prescrizione e della decadenza nella comunicazione (e non nel deposito) della domanda di mediazione induce ad aderire all’indirizzo secondo cui la domanda di mediazione produce l’effetto di impedire la decadenza dalla facoltà del condòmino di esercitare l’impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all’articolo 1137 Codice civile soltanto dal momento della comunicazione al condominio.

È sì vero che nella sua formulazione originaria l’articolo 8 del citato decreto legislativo prevedeva la possibilità per la parte di comunicare la domanda di mediazione, unitamente, però, alla data dell’incontro; ma ciò non significa affatto che fosse impedita la diretta comunicazione della domanda di mediazione al fine di impedire la decadenza.

Conclusioni

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 8025/2023 ha stabilito che l’ impugnazione di una delibera assembleare deve essere esercitata nel termine di decadenza di trenta giorni. Ai fini della tempestività dell’impugnazione occorra tener presente, quale termine finale, la data in cui la domanda è stata ricevuta dalla controparte e non la data di deposito della mediazione.