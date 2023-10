I mercoledì della privacy: quando lo spioncino elettronico viola la privacy di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and legal advice

Per il Garante è necessario il rispetto della privacy di chi transita sul pianerottolo, pertanto per evitare la violazione sul trattamento dei dati personali lo spioncino non deve superare l’angolo visuale dell’occhio umano

La tecnologia avanza ma spesso non è perfettamente in linea con la normativa posta a tutela della riservatezza. I modelli più moderni di spioncini elettronici, infatti, sono in grado di fornire una visuale completa della parte esterna della casa, impediscono di guardare l’interno dell’appartamento attraverso lo spioncino, di controllare al buio chi c’è dietro la porta di casa tramite la tecnologia ad infrarossi, ma anche di avere la possibilità di scattare delle foto o di fare dei video o, addirittura, consentono di essere avvisati quando arriva qualcuno davanti alla porta di casa attraverso il sensore di movimento.

Il reato di intereferenza illecita

Grazie alla tecnologia wi-fi, inoltre, alcuni modelli di spioncino sono collegati ad una app da scaricare sullo smartphone, in modo da poter tenere sotto controllo i movimenti esterni alla casa in qualsiasi momento pur stando da qualsiasi parte. Bisogna però prestare attenzione. Innanzitutto, occorre considerare che inquadrare e registrare senza motivo la porta d’ingresso del vicino comporta il rischio di dover rispondere del reato di interferenza illecita nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, ex articolo 615 bis Codice penale.

Le valutazioni da effettuare e le direttive del Garante

D’altra parte, è anche vero che l’uso privato e personale dello strumento di controllo fa sì che l’installazione dello spioncino digitale non abbia bisogno dell’approvazione dell’assemblea del condominio o del vicino che dimora di fronte. Tra questi due casi estremi, come spesso accade, la verità sta nel mezzo e, per comprendere se si possa o meno installare lo spioncino elettronico, è necessario effettuare delle opportune valutazioni. Secondo il Garante, infatti, deve ritenersi necessario il rispetto della privacy di chi transita sul pianerottolo, evitando di riprendere registrando i volti delle persone ed attenendosi anche alle regole della videosorveglianza che limitano le riprese di aree comuni o di pubblico transito per uso personale.

Secondo l’Authority devono essere presi in considerazione due elementi, indispensabili al fine di comprendere quando si rischia di oltrepassare il limite della legalità. Il primo si riferisce al modo in cui viene usato lo spioncino elettronico. La prima valutazione riguarda il fatto che nell’assolvimento della rispettiva funzione, non c’è alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello digitale: entrambi permettono di vedere chi c’è dall’altro lato della porta ed è legittimo consentire a chi si trova nella propria abitazione di sapere a chi si sta per aprire la porta.

Come evitare violazioni

Il rischio di violazione, non è tanto nel poter vedere ma in quello che si può vedere e in come si vede. La regola da applicare per evitare la violazione sul trattamento dei dati personali è che lo spioncino elettronico non deve superare l’angolo visuale dell’occhio umano. La tecnologia non deve consentire di allargare questa angolatura o di avvicinare l’immagine in un modo in cui, per natura, l’occhio di una persona non riuscirebbe ad arrivare. Deve quindi considerarsi vietato lo spioncino elettronico che riprende e registra chi passa sul pianerottolo di un condominio. Soprattutto se il soggetto in questione è il vicino che abita di fronte, più facilmente spiabile rispetto agli altri.

In relazione poi all’esame sul trattamento dei dati personali, il Garante ricorda che per questo debba intendersi «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali» (articolo 4 Gdpr). Se si vuole utilizzare questo dispositivo come strumento di protezione e di sicurezza, si deve tenere conto che osservare e registrare senza un giustificato motivo i movimenti di chi si trova all’esterno dell’appartamento può ledere il diritto alla riservatezza di quel soggetto o addirittura creare una situazione tale per cui si generano le condizioni di una violazione nella sfera privata, nel domicilio della persona, dovendosi allora applicare il reato di interferenza illecita nella vita privata.

I principi sulla videosorveglianza

Secondo le Linee Guida 3/2019 e la Faq 10 del 2020 sulla videosorveglianza, il principio generale da seguire è quello secondo cui: «Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo webcam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy”.

Quindi, un uso personale e che non comporti un abuso del diritto del soggetto che intende proteggere la propria abitazione da richieste di ingresso di malintenzionati, comporta che «non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello ma è necessario che il sistema sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo».

Pertanto, per non incorrere in rischi di azioni risarcitorie o sanzionatorie o, ancor peggio, in reati, è sufficiente astenersi dal trattamento dei dati ultroneo rispetto a quello concesso (e quindi non registrare o condividere immagini riprese dallo spioncino), di modo che non si riterrà neppure applicabile il Gdpr, e fare attenzione, in fase di installazione, a settare correttamente l’angolo visuale della telecamera integrata nello spioncino.