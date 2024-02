I mercoledì della privacy: la videosorveglianza al centro dell’evento con il Garante organizzato l’8 marzo dal centro studi Privacy and Legal Advice

L’8 marzo 2024, dalle 10:00 alle 13:00, in presenza a Roma presso la Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia - Sala delle Bandiere, Via IV novembre 179 e in diretta Zoom, si terrà l’evento organizzato da Midas Club in collaborazione con il Centro studi di Privacy anche Legal Advice dal titolo: «Videosorveglianza. Il Gdpr e le linee guida Edpb 3/2019 alla luce dei provvedimenti del Garante privacy» .

Relatore d’eccezione Francesco Modafferi, responsabile dell’area condomìni del Garante per la protezione dei dati personali mentre e moderatore dell’incontro è Carlo Pikler, responsabile del Centro Studi di Privacy and Legal Advice nonché responsabile Roma con delega del Lazio del Foro Immobiliare. Media partner dell’evento è Il Sole 24 Ore.

L’incontro intende porre un focus specifico sulle varie tematiche che interessano l’applicazione della videosorveglianza nel contesto condominiale. Dal ruolo dell’amministratore, a quello dell’assemblea, alle nomine, alla cartellonistica e all’importanza di seguire le Linee guida 3/2019 in relazione alla stesura di una valutazione sul legittimo interesse che tenga conto dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Saranno trattati anche altri temi specifichi quali l’impianto di videosorveglianza del privato su aree condominiali, gli spioncini elettronici, i videocitofoni e la videosorveglianza con il portiere.

L’evento mira a fornire un’analisi dettagliata del provvedimento 502 del 26 ottrobre 2023 che ha sanzionato un amministratore di condominio e ha ribadito l’importanza dell’utilizzo delle Linee guida 3/2019 per una corretta installazione degli impianti di videosorveglianza condominiale.

L’obiettivo che gli organizzatori si prefiggono è di sensibilizzare sui corretti adempimenti privacy, promuovendo la cultura dell’accountability proponendolo come un cambio di mentalità che porti ad una maggiore responsabilizzazione ma anche consapevolezza degli operatori del settore e degli interessati.

Per questo motivo si è proceduto ad ampliare il più possibile la platea degli stakeholder invitati e ad impostare la trattazione come una vera e propria tavola rotonda per guardare gli argomenti dai vari punti di vista: quella dei proprietari, quella degli amministratori e quella dei consumatori.

Partecipano al tavolo in rappresentanza dei proprietari la Confedilizia nazionale con il presidente Giorgio Spaziani Testa e il vicepresidente Vincenzo Nasini, la Uppi nazionale con il presidente Fabio Pucci e il vicepresidente Ladislao Kowalski e Appc con il presidente Vincenzo Vecchio. Per gli amministratori di condominio partecipano la Abiconf (con il presidente Andrea Tolomelli e il responsabile Centri studi Arianna Pettazzoni), Ap (con il presidente Daniela Grimaldi e il responsabile Centro studi Marco Saraz), Gestire con il presidente Sabrina Schemani ed Estia Spa (con l’Ad Giuliano Garesio e il responsabile Marketing e Comunicazione Fabio Trocino). Per i consumatori è presente il Codacons con il vicepresidente Bruno Barbieri e Consumerismo con il responsabile Centro studi Fabrizio Plagenza. È infine presente Atp Associazione tutela e protezione con il co-presidente Rosario Dolce.

Tra i relatori, inoltre, vi sono anche figure di spicco a livello istituzionale come gli onorevoli Elisabetta Gardini e Raffaele Procaccini, rappresentanti del panorama politico nazionale ed europeo.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul link https://bit.ly/4b6qysl.