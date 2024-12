I poteri dell’amministratore in «prorogatio imperii»

La domanda

Alla scadenza del suo mandato biennale, il nostro amministratore di condominio non è stato confermato dall’assemblea e, quindi, è rimasto in regime di “prorogatio imperii”. Nel corso della stessa assemblea, la maggioranza qualificata dei condòmini ha poi deliberato un lavoro di progettazione di interventi straordinari sulla caldaia, per un importo non precisato, quantificato provvisoriamente in 45mila euro, comunque messi a bilancio. Ci è pervenuto ora il preventivo corretto, con importo leggermente inferiore. Nel nostro caso, l’amministratore in “prorogatio” ha titolo per sottoscrivere e ratificare tale contratto, oppure è necessaria la nomina di un altro amministratore, o la riconferma dello stesso?