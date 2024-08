I proprietari dei box auto possono usare la palestra condominiale anche se non ne pagano le spese

Il Tribunale di Milano tredicesima sezione civile, sentenza 10 luglio 2024 numero 6979, ha affermato il principio per il quale i beni comuni indicati nell’articolo 1117 del Codice civile - salvo diversa convenzione - appartengono a tutti i condòmini. Per condòmini non si devono intendere soltanto i proprietari di immobili destinati ad uso abitativo, ma anche i proprietari di box e cantine. Tanto più se il regolamento condominiale contrattuale non pone alcun limite né alla proprietà né al godimento...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi