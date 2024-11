I ribassi dei costi riducono i compensi ai professionisti

La domanda

L’assemblea di condominio ha approvato il quadro economico e il relativo piano di riparto per lavori di manutenzione straordinaria del cortile comune. Nel quadro economico, alla voce «compenso professionale per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza», è stata indicata una percentuale che è parametrata all’importo dei lavori. L’impresa che si è aggiudicata i lavori ha presentato un’offerta che riduce l’importo dei lavori del 18,82 per cento. Quale è il metodo più corretto per determinare la base imponibile su cui calcolare la percentuale relativa al compenso dell’ingegnere per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza? Si fa riferimento all’importo dei lavori stabilito dal quadro economico, oppure all’importo dei lavori ridotto della percentuale del 18,82 per cento, come da offerta dell’impresa aggiudicataria?