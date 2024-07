Idealista, vendite express in calo: solo il 5% in meno di una settimana

Il 5% degli annunci di case in vendita su Idealista nel secondo trimestre 2024 è stato venduto e ritirato dal mercato in meno di una settimana. Questo dato evidenzia un calo rispetto all’8% registrato nello stesso periodo del 2023, secondo un’analisi dell’Ufficio Studi del portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia.

L’analisi mostra anche che il 14% delle case è stato venduto entro un mese, il 38% tra uno e tre mesi, il 30% tra 90 giorni e un anno, e il 12% in un periodo superiore a 12 mesi.

Capoluoghi

Napoli e Trieste si distinguono tra i capoluoghi italiani per il più alto indice di vendite immobiliari concluse in meno di una settimana, rispettivamente con il 21% e il 14%. Altri importanti mercati come Bologna (13%), Firenze (12%) e Milano (11%) si collocano anch’essi tra i primi dieci per rapidità di vendita. Roma e Venezia, con il 5%, si allineano alla media nazionale. Sotto questa soglia troviamo 48 capoluoghi, con percentuali di vendite “lampo” comprese tra il 4% e l’1%.

Il tasso di vendite in meno di una settimana è diminuito nella maggior parte dei mercati monitorati rispetto all’anno scorso, con le maggiori contrazioni a Padova, Palermo e Parma (tutte al -11%), seguite da Roma, Vercelli e Rovigo dove le vendite express si sono ridotte 10%. Oltre alla capitale, le vendite express sono in calo anche a Milano (-6%), mentre, in controtendenza, Napoli fa un rimbalzo di 12 punti percentuali segnando la crescita più significativa nel segmento delle vendite express, passando dal 9% al 21%, seguita da Udine passata dal 4% al 13%, e altri 33 centri che hanno registrato incrementi delle vendite express rispetto al secondo trimestre 2023 comprese tra il 6% di Viterbo e l’un per cento di Novara, Bolzano, Rimini, Potenza, Verona, Taranto e Catanzaro.

Province

A livello provinciale, Udine guida la classifica con il 18% delle vendite concluse in meno di una settimana, seguita da Napoli e Trieste, entrambe al 13%, quindi Fermo con un 11%. Bologna e Arezzo seguono con il 10%, mentre Firenze, Venezia e Milano registrano l’8%. La provincia di Roma, con solo il 4% delle vendite rapide, si posiziona sotto la media nazionale come la maggior parte delle province italiane (58 su 106 monitorate) dove l’incidenza di vendite express nel secondo trimestre è più esigua.