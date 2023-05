Il 9 e 10 giugno a MalpensaFiere focus sul diritto condominiale a 10 anni dalla Riforma

Evento organizzato da Anaci Varese in collaborazione con Anaci giovani

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Due giorni di lavori a Busto Arsizio presso la sede di MalpensaFiere per discutere del diritto condominiale a 10 anni dalla Riforma del Codice civile introdotta dalla legge 220/2012. Organizzato dalla sede Anaci di Varese, l’evento, in collaborazione con Anaci giovani, si tiene il 9 e 10 giugno, il venerdì per l’intera giornata, il sabato fino alle 12,30.

Il presidente provinciale Angelo Spadari precisa che «saranno due giornate di aggiornamento sulle modifiche alla disciplina condominiale al decennale della riforma, entrata in vigore con la legge 220/2012, a partire proprio dal giugno 2013. Ma non solo. L'aggiornamento riguarderà anche il molto che è accaduto successivamente al giugno

2013, ovvero le modifiche introdotte al Codice civile, dalla legislazione Covid-19 e dalla Riforma Cartabia». Relatori senior e junior si alterneranno sul palco per analizzare minutamente l’attuale normativa, insistendo sui moltissimi risvolti pratici delle novità introdotte.

Per la locandina dell’evento clicca qui