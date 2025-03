Il box danneggiato dall’acqua che cola dai muri perimetrali

La domanda Ho segnalato in diverse occasioni all’amministratore del condominio l’inconveniente causato al mio box, posto al piano interrato di un caseggiato, per l’acqua che cola dalle pareti perimetrali in occasione delle piogge. Di recente sono stati eseguiti lavori per mettere a norma i box, secondo le regole previste dai Vigili del fuoco, ma nulla è stato fatto per risolvere il problema da me denunciato, nonostante i miei ripetuti solleciti scritti. L’inconveniente non è di competenza condominiale? Come posso intervenire?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 marzo 2025

Il condominio è custode, ex articolo 2051 del Codice civile, dei beni comuni e quindi l’amministratore del condominio ha l’obbligo di mantenerli e conservarli in modo tale che da essi non derivino danni ai condòmini e ai terzi. I muri perimetrali dell’edificio sono indiscutibilmente comuni, come dispone l’articolo 1117 del Codice civile, in base al quale «sono oggetto...