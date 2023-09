Pubblicità sul ponteggio condominiale, impossibile la deroga al regolamento Cosap di Ivana Consolo

La Cassazione ribadisce che non è mai possibile la rinuncia al canone, ed è sempre lecito per l’ente richiedere il canone in qualsiasi tempo prima dello spirare della prescrizione decennale

Non è raro che il privato cerchi di piegare” la normativa alle proprie ragioni o esigenze, e non esiti a sostenere argomentazioni alquanto “forzate” anche in sede giudiziaria. Ma ogni volta che ciò accade, puntualmente la giurisprudenza interviene a ricondurre tutto nei giusti binari, chiarendo ai consociati la reale portata della normativa oggetto di contesa e di contrapposte interpretazioni. Con l’ordinanza numero 23281 emessa lo scorso 31 luglio, la seconda sezione civile della Suprema corte ha chiarito ad una compagine condominiale la reale portata del cosiddetto Cosap (il canone sull’occupazione degli spazi pubblici), dirimendo la controversia in senso del tutto favorevole al Comune. La disamina del provvedimento in parola può risultare alquanto utile a condòmini ed amministratori di condominio.

I fatti di causa e le pronunce di merito

Un condominio proponeva opposizione avverso due inviti di pagamento notificati dal Comune per la riscossione coattiva del canone Cosap ovvero il canone dovuto a fronte dell’occupazione di pubbliche aree. Il condominio aveva installato infatti un ponteggio per effettuare interventi edilizi sul fabbricato, ed aveva successivamente utilizzato parte dello stesso ponteggio per l’esposizione di un telo pubblicitario, il tutto senza provvedere al pagamento della corrispondente tariffa Cosap. Gli importi intimati dal Comune, erano stati quantificati dall’ente nella misura data dalla differenza tra la tariffa ordinaria prevista dal regolamento comunale e la tariffa agevolata effettivamente corrisposta dal condominio.

Difatti, il condominio riteneva di essere tenuto a corrispondere solo un canone ridotto, in quanto sosteneva che il telo pubblicitario occupasse solo una parte del ponteggio, ed interpretava la condotta tenuta dal Comune - che aveva concesso l’autorizzazione per l’installazione del ponteggio, e aveva richiesto il Cosapsolo a distanza di tempo - come una rinunzia al canone, ovvero come un’acquiescenza ad un pagamento inferiore. Venivano celebrati due gradi di giudizio, all’esito dei quali il condominio risultava soccombente. Difatti, tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello territorialmente competenti, riconoscevano come dovuta la tariffa Cosap nella sua misura ordinaria ed integrale, senza dare alcun rilievo né alla minore estensione del telo pubblicitario, né a possibili tacite volontà di rinunzia o accettazione di importi inferiori da parte dell’ente. Non accettando la soccombenza, il condominio si determina a spiegare ricorso alla Suprema corte, lamentando la totale erroneità della ricostruzione in fatto ed in diritto su cui si fonda la sentenza d’appello.

Natura e disciplina del Cosap

Investiti della vicenda, gli ermellini procedono anzitutto ad una ricognizione generale sul Cosap. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, risulta configurato come corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. La limitazione/sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo pubblico, per realizzare un’utilizzazione particolare/eccezionale dello stesso, sono dunque i presupposti applicativi di tale onere economico. Così correttamente inteso, il Cosap non può formare oggetto di trattativa privata, né può essere soggetto a rinunzia, essendo il suo pagamento previsto dal regolamento comunale, e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale.

Nella vicenda oggetto della controversia, esisteva un regolamento comunale Cosap che non lasciava spazio ad alcun dubbio; difatti, esso prevedeva che nelle ipotesi di occupazioni per anditi, ponteggi, o ponti mobili, per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 giorni, potesse applicarsi una tariffa agevolata purché i ponteggi non fossero utilizzati quale mezzo pubblicitario commerciale. Il regolamento chiariva poi testualmente che, l'utilizzo pubblicitario o commerciale, può ravvisarsi anche quando l’esposizione del messaggio pubblicitario sia riferito ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi possono consentire.

Da ultimo, occorre precisare che l’utilizzo del ponteggio a fini pubblicitari, non implica l’abusività della sottrazione del suolo pubblico all’uso generale al quale è demandato, ma comporta una differente utilizzazione dell’installazione, e tale diverso utilizzo (comunque lo si realizzi, ed in qualsiasi momento abbia inizio) comporta la tenutezza del privato alla corresponsione del canone Cosap in misura integrale.

Conclusioni

Alla luce di queste argomentazioni, nessuno degli assunti difensivi addotti dal condominio appare dotato di pregio: né quello circa il presunto diritto ad una tariffa agevolata, né quello circa la graduazione del canone in base all’area occupata dal messaggio pubblicitario o al tempo in cui abbia avuto inizio la pubblicità, e neppure quello facente riferimento al lasso di tempo abbastanza ampio intercorso tra l’inizio dell’utilizzo differente, ed il momento in cui il Comune ha richiesto il pagamento. A tale ultimo riguardo, la Cassazione ribadisce che non è mai possibile la rinuncia al Cosap, ed appare sempre del tutto lecito per l’ente richiedere il canone in qualsiasi tempo prima dello spirare della prescrizione decennale. Il ricorso del condominio viene quindi rigettato, ed il Comune viene definitivamente legittimato ad esigere quanto dovuto.