Il condomino per impugnare una delibera deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua perdita di efficacia

L’esigenza argomentativa dell’impugnazione al centro dell’interessante sentenza del Tribunale di Novara, sezione settima, numero 722/2023. Il principio richiamato è che il condomino per impugnare una delibera deve avere un interesse concreto e rilevante alla cessazione della sua efficacia. La domanda proposta ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile non può essere sorretta dall’interesse, del tutto astratto, alla legalità della gestione dell’edificio, in quanto trattasi di motivo inidoneo a rappresentare...

