Il diritto condominiale preso sul serio: l’amministratore revocato può conferire procura ad un legale

L’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che l’amministratore condominiale può essere revocato dall’assemblea o anche dall’autorità giudiziaria ad istanza di qualche condomino.

Compiti dell’amministratore revocato

Ma, nell’attesa che ne venga nominato un altro, la revoca dell’amministratore, qualunque sia la sua causa, non preclude fin da subito a quello revocato di proseguire la sua attività di amministrazione. In questi casi si parla di gestione in prorogatio imperii. Infatti, per effetto della prorogatio, l’amministratore cessato...