Il diritto condominiale preso sul serio: non chiara la maggioranza per la soppressione del servizio di portierato

Nel Codice civile non viene menzionato il servizio di portierato, ma l’articolo 1117, numero 2, contempla fra le parti che si presumono comuni in assenza di un titolo contrario, anche i locali destinati, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune e fra di essi inserisce specificamente la portineria, comprensiva dell’alloggio del portiere.

In questa situazione si pone talvolta il problema dell’individuazione delle condizioni necessarie per deliberare la soppressione del servizio...