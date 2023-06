Il diritto condominiale preso sul serio: nuovo condomino e impugnazione della delibera nulla di Ettore Ditta

Chi acquista l’immobile è legittimato ad impugnare anche una delibera approvata prima del suo acquisto

L’articolo 1137 del Codice civile prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. È interessante notare che la situazione cambia del tutto quando la delibera è non solo annullabile...